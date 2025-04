Ypiranga perde para o Brusque e cai posições na Série C do Brasileirão

Jogando em seu gramado sintético, time catarinense bateu o rival de Erechim por 1 a 0. Pablo Nunes/Ypiranga / Divulgação

O Ypiranga foi derrotado pelo Brusque por 1 a 0 na noite deste domingo (27) no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, em partida válida pela terceira rodada da Série C do Brasileirão.

Jean Mangabeira marcou o gol da partida, aos 12 minutos do segundo tempo. Com duas derrotas e uma vitória na competição, o clube de Erechim caiu do nono para o 13º lugar da tabela. O próximo jogo do Canarinho será no domingo (4), em Erechim, e recebe o CSA. A partida está marcada para às 16h30min.

— Foi um jogo muito equilibrado, com poucas chances de lado a lado. Preciso enaltecer o espírito de luta dos jogadores. Agora é focar no compromisso que temos em casa e manter os 100% no Colosso da Lagoa — afirmou o técnico Matheus Costa.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pela falta de grandes emoções e com poucas oportunidades de gol no gramado sintético. Uma das raras chances foi desperdiçada pelo Diego Mathias, do Brusque. Ele recebeu um cruzamento de Biel na área e quase abriu o placar, mas não alcançou a bola.

Na sequência, o jogo se arrastou com o Brusque controlando a posse de bola e trocando passes no campo defensivo. O Canarinho tentava avançar, mas não criava jogadas de perigo. Aos 23 minutos, o Brusque teve sua melhor chance, quando Jean Mangabeira arriscou um chute de dentro da área, mas escorregou e a bola passou com muito perigo rente à trave.

O segundo tempo começou já com o Ypiranga pressionado. O time catarinense atacava pelas pontas em busca de cruzamentos. Num deles, de Alex Ruan, Álvaro exigiu defesa do goleiro Edson. A insistência do Quadricolor foi recompensada aos 12 minutos: após escanteio cobrado por Guilherme Pira, Jean Mangabeira apareceu bem posicionado na área e marcou de cabeça o gol que abriu o placar.