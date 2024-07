"Listomania" e os melhores livros do século 21

Tem gente que odeia, eu adoro: listas. A mais comentada dos últimos dias, pelo menos dentro da minha bolha, foi a dos cem melhores livros do século 21, publicada pelo New York Times no início de julho. O júri foi grande e representativo – não para avaliar toda a literatura mundial produzida no período, bem entendido, mas em relação ao que foi lançado no mercado norte-americano. Entre os 503 votantes, estavam escritores, críticos, bibliotecários, livreiros, editores e jornalistas. Cada um foi convidado a elencar os 10 melhores livros publicados, em inglês, desde janeiro de 2000. Valia tudo: ficção, não ficção, poesia, gibis.