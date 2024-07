O número de livros proscritos de bibliotecas americanas deu um salto no primeiro semestre do último ano letivo. De julho a dezembro de 2023, mais de 4 mil livros foram retirados de escolas de 23 Estados, ultrapassando a quantidade de publicações banidas durante todo o ano anterior. Pelo jeito, o “index prohibitorum” quer transformar os Estados Unidos no país de um livro só: a Bíblia.