Um fantástico medo de tudo

A musa da temporada é magrela, tem os olhos esbugalhados e fala sem parar. Todo mundo já topou com essa peste em algum momento, mas muitos experimentam uma relação de coabitação compulsória permanente. É o caso de Riley, personagem de Divertida Mente 2, a animação da Pixar que todos os adultos deveriam assistir. Se no primeiro Divertida Mente (2015) Riley lidava com sentimentos como Raiva e Nojinho, agora, aos 13, ela é obrigada a conviver com a irrefreável Ansiedade.