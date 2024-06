Quando um país dá uma guinada brusca rumo à teocracia (aquele regime em que só vale a crença de quem já está no poder), mulheres e crianças pobres são as primeiras vítimas. Isso porque oprimir a população feminina é o primeiro mandamento do manual básico do fanático religioso. Além de acalentar a misoginia ancestral que corre em águas não tão profundas, a tática sinaliza virtude avançando sobre a liberdade de quem não está fazendo as leis - ou carregando as armas.