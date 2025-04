Os outros não têm o poder de nos estagnar, mas sim de revelar onde já estamos parados há tempo

No universo do mundo do trabalho, um dos grandes desafios é manter um bom clima organizacional nas equipes de trabalho. Um fato está cada vez mais evidente: somos diferentes. Tais diferenças podem enriquecer como pode distanciar. Depende muito de como as pessoas se portam. Sempre insisto o quão importante é a humildade, pois é ela que nos dá a verdadeira estatura e a melhor postura.