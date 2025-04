A nova solução do Grêmio para resolver um problema crônico do time

O Grêmio foi ao Cruzeiro buscar um titular para a lateral-esquerda antes do fechamento da janela nacional de transferências. O desejo antigo do Tricolor de trazer Marlon para a Arena está se concretizando . É a terceira tentativa de resolver um problema crônico da equipe.

No ano passado, Reinaldo era muito contestado. Lucas Esteves veio do Vitória para ser a solução, mas tem apresentado atuações instáveis. Alterna bons jogos e erros como o pênalti cometido contra o Ceará.

Lançado no time profissional do Criciúma, Marlon tem 27 anos e chega com contrato até o final de 2025. Caso atue em 20 jogos, será ativada uma cláusula por R$ 20 milhões. Pode ser a esperada solução da lacuna no flanco esquerda do Grêmio.