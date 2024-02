Você entra no restaurante que encontrou no Yelp, escolhe um lugar para sentar guiado por uma foto que viu no Instagram e o garçom imediatamente lhe serve um drinque e uma entradinha que ele mesmo selecionou no cardápio. Alguns minutos depois chega a comida, que você também não teve o trabalho de escolher, mas, vá lá, está com uma cara muito boa mesmo. Pode servir.