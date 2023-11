Tem gente que ama a própria voz acima de todos os outros sons. Você conhece o tipo. Quando essa pessoa está feliz, faz questão de descrever em detalhes seu nirvana particular. Se está pra baixo, desdobra cada fibra do sofrimento como se sua vida fosse um romance russo de 800 páginas. Se tem opiniões fortes sobre a crise no Oriente Médio, a violência no Rio, o novo disco dos Rolling Stones ou o jeito certo de assar batatas, seus interlocutores serão agraciados com uma aula magna sobre o assunto – tenham ou não encomendado a conferência. O que raramente ocorre a esse astro-rei é demonstrar interesse genuíno pelo que pensa, ou sente, quem está a sua volta.