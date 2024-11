Um jogo e a dura comparação entre Grêmio e Palmeiras

Uma noite fria em São Paulo e um estádio repleto de torcedores do Palmeiras. A noite perfeita de Libertadores da América para os paulistas, no entanto, tinha o Grêmio no meio do caminho. Em 27 de agosto de 2019, o então poderoso time tricolor de Renato e Everton Cebolinha calou o Pacaembu e deixou, mais uma vez, a implacável marca de um time copero.