O tempo foi veneno para o Grêmio

Qualquer gremista, caminhando na Rua da Praia, no Centro Histórico de Porto Alegre, irá ter a mesma resposta quando questionado sobre o momento do Grêmio. Todos, de forma uníssona, dirão que Renato está mal, que a maioria dos jogadores é ruim e que a diretoria está trabalhando abaixo do que se podia esperar. Este conceito comum é, no entanto, uma consequência de algo que todos vivemos: o tempo. O Grêmio parou no tempo, não quis encarar o futuro e está colhendo o veneno que plantou.