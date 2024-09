A assustadora distância entre Grêmio e Botafogo

O Grêmio comemorou efusivamente o empate em 0 a 0 com o Botafogo, na noite de sábado, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. E era preciso comemorar. Apertado pela tabela de classificação, o Tricolor necessitava somar pontos para diminuir o risco de encarar o Z4 mais de perto. Uma fotografia, no entanto, acabou definindo a análise no Mané Garrincha: a distância abismal entre as equipes.