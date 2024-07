A volta do Beira-Rio e uma Porto Alegre que escancara diferenças

O futebol, por vezes, transforma momentos, emociona, e, também, serve de símbolo. Neste domingo (6), Porto Alegre reabre para grandes eventos. O Estádio Beira Rio abre suas portas para um jogo de futebol após a grande enchente do mês de maio. Inter e Vasco se enfrentam às 18h, aos olhos do Guaíba e do pôr do sol, um dos cartões postais da Capital. E tudo parece perfeito. Mas não está. Neste texto eu vou falar sobre os esquecidos. Sobre a Porto Alegre que ainda se limpa e que quer se secar. Sobre a cidade que ninguém quer mostrar.