Uma flauta aos gremistas que merece reflexão

Na manhã desta quarta-feira (3), um print na rede social "X" me chamou a atenção. Uma montagem com a imagem de quatro ex-jogadores do Grêmio, seguida de uma frase em tom de piada, brincava com a torcida gremista. O texto, produzido por uma página relacionada ao São Paulo, dizia: "Vocês já agradeceram os amigos do Sul hoje?" E os jogadores que estavam na imagem eram Rafinha, Alisson, Luciano e Ferreira, todos com passagens muito criticadas por aqui. O assunto é denso, mas precisa ser discutido.