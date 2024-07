A única briga que pode salvar o Grêmio

O meu amigo Diogo Olivier, no Sala de Redação, fez uma análise sobre a dificuldade de o Grêmio estar atuando fora da Arena e terminou dizendo que essa deve ser a grande luta do clube neste momento. E ele tem toda a razão. O clube precisa aparar as arestas com a Arena e lutar dia a dia para voltar ao seu estádio. Não tem saída mais importante do que essa.