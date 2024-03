A notícia divulgada por GZH indica que o Grêmio estuda ampliar o contrato do zagueiro Geromel até o final deste ano. No início desta temporada, essa discussão já esteve na pauta do clube e o zagueiro teve o seu contrato renovado até a metade deste ano. No campo, no entanto, o zagueiro não apresenta uma solução sólida e a diretoria, inclusive, procura novos nomes para o setor. E, por isso, surge a pergunta: em um ambiente tão profissional, por que somos reféns dos ídolos?