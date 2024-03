O Campeonato Gaúcho foi a competição que levou a paixão por Grêmio e Internacional além das fronteiras de Porto Alegre nos últimos 70 ou 80 anos. Aos poucos, com a facilidade de comunicação e ampliação das competições pelo mundo, a dupla Gre-Nal ganhou notoriedade no país e na América do Sul, e acabou diminuindo a importância do Gauchão na construção da sua marca.