O Grêmio tem negociações em andamento para renovar o contrato do zagueiro Gustavo Martins, de 21 anos. O jogador tem vínculo com o Tricolor até o fim de 2025 e, no início do ano, recebeu uma proposta para atuar no Braga, de Portugal. A direção gremista recusou a investida de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,7 milhões) dos portugueses visando dar mais oportunidades ao jovem.