A segunda-feira (8) será de recomeço para o Grêmio. Os testes físicos iniciam, e podemos ter um retrato do que o Grêmio tem de concreto para o princípio do trabalho. O último mês foi de muitos nomes e muitas especulações, mas, quando os fatos entram em cena, terminam as hipóteses, e nós vamos falar sobre disso.