A arte de ser ponderado com Quinteros e com o Grêmio

Postura passiva e conformada do treinador virou assunto entre os torcedores. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Mais uma atuação abaixo da média e mais uma classificação heroica. Desta vez, o Grêmio bateu o Athletic nos pênaltis, depois de uma performance sofrível no 3 a 3 do tempo normal. O time do técnico Gustavo Quinteros jogou pouco novamente, e o treinador começa, com justiça, a receber questionamentos mais contundentes. A postura passiva e conformada do treinador virou assunto entre os torcedores. A discussão entre gremistas, no entanto, está na conduta e definição da própria crítica e este é o assunto mais difícil neste estágio do trabalho.

O treinador argentino, quando chegou ao Grêmio, recebeu o voto de confiança do clube, desde os dirigentes até o menos engajado torcedor. Essa construção se deu, claro, pelo longo período Renato que todos procuravam modificar.

O encontro harmonioso de Gustavo Quinteros com o Grêmio foi seguido também pelo entendimento de que todo o trabalho precisa de um tempo mínimo para acontecer. Esta segurança, no entanto, não absolve o treinador de receber críticas ou cobranças, sobretudo em questões óbvias como as que todos estão vendo. E essa parece ser a grande confusão que estamos cometendo.

Ninguém prega a demissão de Quinteros, mesmo que cobrando de forma mais veemente uma evolução da equipe. Além disso, o discurso conformista, que entrega ao tempo a solução das dificuldades, admitindo fraquezas, trás, em época de decisão de Gauchão, uma sensação de passividade que não combina com a história do Grêmio.

Por tudo isso, é preciso agir. Esta na mão do Grêmio, também, o futuro de Quinteros em Porto Alegre. Todos sabem que o argentino é bom técnico e chega por aqui acreditando no nosso projeto esportivo.

O clube, no entanto, precisa mostrar ao seu treinador um pouco da cultura do Grêmio. Contar passagens e mostrar que algumas situações, que o próprio treinador insiste em repetir, não combinam com a camisa tricolor.