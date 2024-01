A depressão é uma doença psiquiátrica muito séria, que precisa ser tratada com a devida profundidade. Todas as pessoas, das mais diferentes questões pessoais e áreas de atuações no trabalho, estão sujeitas a sintomas que se enquadram na afetação emocional. O ex-volante do Grêmio, Michel, revelou em entrevista ao podcast Charla, no YouTube, que tentou tirar a sua vida.