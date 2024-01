A torcida do Inter está engajada e era muito lógico que isso fosse acontecer. As chegadas de Robert Renan, Alario, e talvez Borré motivam os colorados para o ano de 2024. Foi o que aconteceu em 2023 com o Grêmio, em outras proporções, quando um dos melhores centroavantes da história mundial veio para Porto Alegre.