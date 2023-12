Um jogo-treino despretensioso, um lance ríspido e uma lesão séria que desfalcará o Grêmio na Copa São Paulo. Esse foi o retrato de uma tarde de preparação do time sub-20 do Tricolor. O meia Jefinho, 17 anos, uma das estrelas da equipe, sofreu uma fratura no maxilar e ficará três meses fora dos gramados.