O ano era 2021. O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, lutava com seu time, com unhas e dentes, pelo título do Campeonato Espanhola. O adversário principal era o poderoso Real Madrid, que disputava ponto a ponto a primeira posição na tabela de La Liga. O time do treinador argentino, no entanto, tinha um trunfo contra os merengues.