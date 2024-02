Você questionava os tênis largados no banheiro, as meias sujas dentro dos tênis, a toalha que não era estendida, a calça embrulhada com a roupa íntima no cesto, os cabides no chão do quarto, a xícara largada com restinho de café no braço do sofá, o pote do queijo aberto, as chaves no lugar errado, os carregadores dos celulares com fios trocados, as portas escancaradas dos armários, as luzes acesas dos aposentos.