Investigação da PF mira emendas que somam R$ 1 milhão e escancara falta de fiscalização e transparência com o dinheiro público

São investigados um assessor do deputado federal do PDT, Afonso Motta, e um diretor da Metroplan, além de possíveis beneficiários. Trata-se de três emendas que somam pouco mais de R$ 1 milhão, de acordo com informações apuradas pela coluna. A verba tinha como destino o hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul. Até o momento foram apreendidos dinheiro, celulares e documentos em endereços dos investigados.