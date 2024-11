"Há muitos anos sou adepto do trading esportivo": o que diz Pablo Melo sobre os mais de R$ 390 mil movimentados em site de apostas

O vereador afastado Pablo Melo se pronunciou por carta após reportagem do GDI dessa terça-feira mostrar que ele fez depósito de R$ 391 mil em site de apostas. De acordo com a investigação, trata-se de lavagem de dinheiro. Pablo nega qualquer envolvimento, como já tinha feito nas outras vezes em que havia sido citado. Dessa vez, porém, o filho do prefeito Sebastião Melo, que não é um dos investigados, resolveu explicar um pouco mais. Ele confirma que joga, mas garante que o dinheiro é pessoal e que não é um caso de lavagem de dinheiro. Diz ainda que o valor corresponde a apostas feitas desde 2021, e não a um único depósito. Confira a íntegra da carta assinada por ele: