Suspeito de envolvimento em fraude na Smed saiu de casa minutos antes de polícia chegar para cumprir mandado de prisão; veja vídeo

A Polícia Civil obteve imagens do empresário Jailson Ferreira da Silva saindo de casa na terça-feira (12) minutos antes de policiais chegarem ao local para cumprir mandado de prisão preventiva contra ele — as ordens judiciais são cumpridas pela polícia a partir das 6h. Câmera de segurança captou o momento quando, às 5h11min, o empresário entrou no elevador usando bermuda e camiseta e carregando uma mochila e um telefone celular. Às 5h15min, uma caminhonete BMW dirigida por ele teve a imagem captada por câmera de segurança ao sair do prédio, em Porto Alegre.