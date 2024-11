Ex-vereador e um servidor da PGM de Porto Alegre são afastados de funções públicas em nova fase de operação contra supostos desvios na Smed

Quatro suspeitos de envolvimento nos desvios de recursos e direcionamentos de compras da Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre (Smed) são alvos de nova fase da Operação Capa Dura, deflagrada na manhã desta terça-feira (12). A Polícia Civil não divulgou o nome dos investigados, mas o Grupo de Investigação da RBS (GDI) apurou quem são. São cumpridos mandados de busca e apreensão e de afastamento das funções públicas por 180 dias contra o ex-vereador Alexandre Bobadra (PL) e um ocupante de Cargo em Comissão na Procuradoria-Geral do Município (PGM): Mateus Viegas Schonhofen. Outro ocupante de CC na PGM, Reginaldo Bidigaray, e o advogado Maicon Callegaro Morais, que já atuou no Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre e que atualmente não exerce função pública, são alvos de buscas e apreensões. Os mandados são cumpridos nas residências deles, na sede da PGM e no prédio da prefeitura de Porto Alegre.