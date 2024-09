Como foram os primeiros 10 minutos de Juliana, Melo e Rosário no rádio

Apenas três dos oito candidatos à prefeitura de Porto Alegre têm tempo de rádio e TV. Não ouvi nada surpreendente nos 10 minutos de propaganda política em blocos, que começou nesta sexta-feira (30) e segue até três dias antes da eleição. Com um latifúndio, o atual prefeito de Porto Alegre conseguiu falar com calma sobre a cidade e sobre o que fez nos primeiros três anos de mandato, intercalando com trilha e com fala da candidata a vice. Sebastião Melo aproveitou bem seus minutos tentando sair do tema principal, que é a enchente. Apresentou Betina Worm como mãe, militar e médica veterinária que o apoiará em um eventual segundo mandato. A campanha de Melo, sabendo dos poréns de eleitores em relação às medidas durante a crise de maio, acertou ao buscar a empatia do eleitor quando disse que sabe que as pessoas podem não concordar em tudo com Melo, mas que ele fez uma série de outras coisas antes da enchente.