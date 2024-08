Prata com gosto de ouro

A Seleção Brasileira de futebol feminino ficou com a medalha de prata. Na decisão em Paris, a derrota para os Estados Unidos foi mais uma vez com um gosto amargo. Assim como em Atenas-2004 e Pequim-2008, o Brasil foi superior e acabou perdendo no detalhe. E, neste sábado, houve ainda o componente de um pênalti claro não marcado pela sueca Três Olofsson no começo do primeiro tempo.