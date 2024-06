Da primeira competição adulta aos Jogos de Paris: Andreza de Lima atinge sonho olímpico

Era maio de 2022 e Porto Alegre recebia a edição do Campeonato Brasileiro Interclubes de ginástica artística - Troféu Brasil. No ginásio da Sogipa estavam nomes como Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Flávia Saraiva. Claro que Rebeca era a grande atração e que todos os olhares estavam voltados para a campeã olímpica do salto, que meses depois se consagraria campeã mundial do individual geral. Mas uma ginasta com as cores de um clube gaúcho brilhou em sua primeira competição nacional adulta.