Repaginado, "Galpão Crioulo" estreia em novo horário

Apresentador Neto Fagundes é o compositor e intérprete da nova música de abertura do "Galpão Crioulo". RBS TV / Divulgação

Há 42 anos no ar na RBS TV, o Galpão Crioulo representa os costumes gaúchos na telinha. Para manter sua conexão com as tradições e o público do Rio Grande do Sul, o programa estreia um novo formato a partir deste sábado (1º) e em novo horário: às 8h30min.

Plateia e música de abertura

Com plateia no estúdio — formada por invernadas de CTGs — cenário reformulado e identidade visual renovada, a atração propõe ainda mais proximidade com os telespectadores da RBS TV e conexão com a essência cultural do Estado.

A música segue como destaque da atração. Entre as novidades, estão a nova trilha de abertura Esse É o Galpão, composta e interpretada por Neto Fagundes, e a estreia de quadros temáticos, como a série De Mala e Cuia — Teu Jeito de Viver o Rio Grande, em que o apresentador vai percorrer cidades do Estado.

— É muito emocionante viver esse momento de retomada do Galpão. A mudança do horário, mudança do cenário, a mudança da proposta. Achei muito bacana, acho que vai ser uma etapa muito emocionante para mim, pois volto a cantar também o tema de abertura do programa — conta Neto, que completa:

— Esse É o Galpão é uma canção que eu compus para o Galpão mesmo. Foi arranjada e dirigida pelo Paulinho Fagundes, meu irmão, que tocou todos os instrumentos, com a participação do Ernesto Fagundes no bombo. Então juntei forças para criar uma característica que nos remete também a outra abertura, Origens.

Neto também vai receber convidados especiais, como Luiza Barbosa, Liliana Cardoso, Ernesto Fagundes e Matteus Amaral que vão se alternar mensalmente na atração.

Luiza Barbosa fará participações especiais no "Galpão Crioulo". RBS TV / Divulgação

Atrações

No primeiro episódio desta nova fase, Tchê Barbaridade vai colocar o 35 CTG e o pessoal de casa para dançar ao som de sucessos. Além disso, Neto interage com os influenciadores digitais Cacetinho do RS, Juninho, da página no Instagram O Mundo do CTG, Rafael Hack, Augusto Boesche e Suelen Michelini.