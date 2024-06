Péricles anuncia nova edição do "Pagode do Pericão" com show confirmado em Porto Alegre

Ainda sem previsão de quando o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, será reaberto (segundo a Fraport, antes de setembro é inviável), a logística envolvendo grandes shows nacionais e festivais de música no Rio Grande do Sul se tornou complexa e cara para as produtoras dos eventos. Com isso, a maior parte das apresentações está sendo marcada para 2025. É o caso da nova edição do Pagode do Pericão, do sambista Péricles, que passará por 12 capitais brasileiras; Porto Alegre deverá receber o show em 26 de abril do próximo ano.