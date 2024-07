Quando a guriazinha Raquel, que vivia na roça, no interior de Santa Catarina, revelou aos pais o desejo de ser atleta, iniciou-se um esforço familiar para realizar o sonho. Horas na garupa da bicicleta até chegar ao ginásio no centro da cidade era um dos muitos esforços em busca do objetivo, que, na época, era de ser jogadora de futebol.