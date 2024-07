O ex-jogador Zico, embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, foi assaltado na capital francesa e sofreu um prejuízo de R$ 3 milhões. De acordo com o jornal O Globo, o roubo ocorreu próximo ao hotel onde o ídolo do Flamengo está hospedado, na quinta-feira (25), um dia antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas, que ocorre nesta sexta-feira (26), às 14h30min (horário de Brasília).