A vida de repórter quando se está a um passo de distância das estrelas do esporte

Teddy Riner conquistou nesse fim de semana, junto com a equipe francesa de judô, a sua quinta medalha de ouro em Olimpíadas. Ele ainda tem mais duas de bronze e uma série de títulos em mundiais e grand slams. Foi o atleta escolhido para fazer o acendimento da pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos em Paris, ao lado da ex-velocista Marie-José Pérec. Levou o presidente da França Emmanuel Macron duas vezes à Arena do Campo de Marte para assisti-lo nas disputas individual e por equipes. Ele é o maior atleta do país-sede, a estrela principal, gigante, na relevância e no tamanho: 2,04 metros e 140kg.