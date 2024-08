Diretamente impactada pelos excessos do clima, a produção agrícola busca soluções para se recuperar da histórica enchente de maio. Os desafios para a retomada do setor, às vésperas da realização de mais uma Expointer, são tema da quarta edição da série Painel RBS, conectada ao movimento “Pra cima, Rio Grande” com foco na reconstrução do Estado. O encontro ocorre nesta terça-feira (13) (assista à transmissão acima).