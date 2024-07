Humanidade versus IA Notícia

A criatividade está ameaçada? Tecnologia pode ser aliada de humanos, mas é preciso vencer a preguiça

Brasil apresentou baixos níveis em termos de capacidade criativa, que foi avaliada pela primeira vez no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Mais do que encarar as máquinas como adversárias, porém, é preciso atentar para o próprio comportamento humano

06/07/2024 - 05h00min