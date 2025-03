Corsan inova na gestão hídrica com tecnologia de georreferenciamento

Corsan mapeia com georreferência 100% das 317 cidades atendidas no Estado. Divulgação / Corsan

A inovação e a sustentabilidade são pilares da atuação da Corsan e, para aprimorar a gestão dos sistemas de água e esgoto, a empresa implantou o Geoportal – tecnologia

que mapeia, de forma georreferenciada, o cadastro técnico das redes e equipamentos, garantindo mais precisão e eficiência nas operações.

O serviço opera com apoio da Inteligência Artificial (IA) e se integra à tecnologia denominada gêmeos digitais – modelo virtual que simula uma operação real. É assim que o Geoportal monitora as condições físicas da rede, antecipa falhas, prevê demandas extras e possibilita que a companhia adote ações corretivas e preventivas mais precisas.

O resultado desse conjunto de informações inclui a redução na perda de água e um sistema de abastecimento mais inteligente e resiliente. O sistema já contribuiu, por exemplo, para o ganho de eficiência de cerca de 7% na distribuição de água e eliminação de 16 mil vazamentos nas redes no último ano. Além desses benefícios, a companhia registrou a redução de 29%, entre 2023 e 2024, de serviços demandados por clientes em caso de desabastecimento ocorrido em suas residências.

Segurança hídrica e sustentabilidade

Gerente de Cadastro da Corsan, Jean Carlo Galarça ressalta que a companhia responde pela cobertura de 317 cidades atendidas, com mais de 32 mil quilômetros de redes de água cadastradas no sistema. No esgotamento sanitário, o registro abrange todos os municípios com cobertura do serviço, contemplando mais de 5 mil quilômetros de redes coletoras.

Outro diferencial do Geoportal é sua conformidade regulatória. A tecnologia atende às normas da Agência Nacional de Águas (ANA) e de outras agências reguladoras dos serviços de saneamento, reforçando o compromisso da Corsan com a sustentabilidade e a governança responsável. Além dos benefícios ambientais, a ferramenta amplia a equidade no acesso à água potável e ao saneamento básico, refletindo na melhora da saúde e qualidade de vida de milhares de pessoas.

– Durante períodos de estiagem, por exemplo, a combinação de dados operacionais, meteorológicos e hidrológicos permite à empresa tomar decisões estratégicas para garantir

o abastecimento da população – explica Galarça.

Já nas cheias de maio do ano passado no Rio Grande do Sul, os dados georreferenciados das infraestruturas de saneamento da empresa e de clientes impactados apoiaram o Governo do Estado na priorização das ações à população atingida e retomada pós-enchente.

Modelo foi replicado em diferentes Estados

Os investimentos realizados pela Corsan, administrada desde 2023 pelo Grupo Aegea, tiveram como uma das prioridades a inovação como forma de reforçar a segurança hídrica e mitigar os impactos de eventos climáticos como secas e inundações no abastecimento. Com esse controle mais eficiente dos mananciais e a partir da redução de desperdícios, a empresa avalia que a adoção de novas tecnologias na operação a prepara para ser cada vez menos afetada por intempéries.

– Esses esforços, aliados ao uso do Geoportal, ampliam significativamente a identificação antecipada de riscos e a implementação de medidas preventivas – conclui Galarça.

Ao investir em tecnologia de ponta, inteligência de dados e uma visão estratégica para o futuro, a Corsan amplia a gestão baseada em dados e com amplo foco no desenvolvimento

sustentável no setor de saneamento. A companhia se tornou referência até mesmo para outros Estados. Com os bons resultados alcançados pelo sistema, ao assumir a gestão da

Corsan, a Aegea decidiu implantar ações semelhantes nas demais unidades administradas pelo grupo no país.

