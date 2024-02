No episódio desta terça-feira (20), o Radar de Inovação conhece o projeto social da Rede Calábria que usa tecnologia e inovação para promover economia criativa na periferia. O apresentador Tércio Saccol recebe Juliana Borba, coordenadora do Trabalho Educativo da rede de ensino na unidade do bairro Vila Nova, em Porto Alegre, para falar sobre a iniciativa voltada para jovens de 14 a 17 anos.