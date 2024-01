A metodologia inovadora da escola Lumiar é tema do primeiro episódio deste ano do podcast Radar de Inovação. O programa recebe a diretora-geral Maria Soledad Gomez para falar sobre a iniciativa, criada pelo empresário paulistano Ricardo Semler, que foi eleita uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo por Unesco, Stanford University e Microsoft. Além da rede privada, a metodologia também foi implementada em quatro escolas de Educação Infantil do ensino público da Capital e em uma escola comunitária.