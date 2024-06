Em série especial, Painel RBS debate caminhos para a retomada do turismo no RS

Como fortalecer o desenvolvimento do turismo após a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul? Quais os caminhos para superar as principais dificuldades do setor? Essas e outras perguntas guiaram a primeira edição da série especial do Painel RBS, promovida pelo Grupo RBS como parte do movimento “Pra cima, Rio Grande” para dar voz e visibilidade aos desafios e soluções para a retomada de setores-chave na economia gaúcha.