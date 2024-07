Quando os versos cantaram que no Rio Grande do Sul “tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor”, a música também falava sobre uma dedicação de quem lida com a terra. No Dia do Agricultor, celebrado neste 28 de julho, a resiliência dos produtores volta à cena com ainda mais importância depois da enchente que devastou produções inteiras no Estado.