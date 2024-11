A COP29, que ocorre no Azerbaijão, é aguardada com grande expectativa, sobretudo diante do rápido aumento da temperatura, que se observa em meio a secas, incêndios e enchentes em diferentes regiões, incluindo a América do Sul. Cientistas alertam que as consequências podem ser irreversíveis para a humanidade se o planeta aquecer mais do que 1,5ºC nos próximos anos.