A maior pedra de granizo já registrada no Brasil caiu no Rio Grande do Sul, em 25 de setembro de 2024. Com 14,6 centímetros de diâmetro, o fenômeno ocorreu em Bagé, na Campanha, durante um intenso temporal. Pouco registrado em outras regiões do Brasil, o evento meteorológico é recorrente no RS. Mas por quê?