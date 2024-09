O município de Bagé, na Campanha, foi palco de um evento meteorológico extremo na última quarta-feira (25): a queda de um granizo "gigante". A pedra de gelo, com 14,6 centímetros de diâmetro, é considerada a maior já registrada no Brasil. O registro foi observado na localidade de Corredor dos Brasil, durante as intensas tempestades que atingiram o RS.