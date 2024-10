Dados do Inpe Notícia

Focos de incêndios no Brasil já são 76% maiores do que em 2023

Amazônia, com 49,4%, e Cerrado, com 32,1%, lideram a lista. Pantanal registrou o maior crescimento em relação ao ano passado, com aumento de 1.240%.

14/10/2024 - 18h18min Atualizada em 14/10/2024 - 18h20min