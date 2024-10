O fim de semana será marcado pelo predomínio do tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O sábado (26), começa com chuva isolada em pontos do Litoral Norte, Serra e Região Metropolitana, mas terá tempo estável ao longo do dia. No domingo (27), com segundo turno em cinco municípios, pode haver instabilidade em áreas do Norte e da Serra, mas tempo seco e temperatura baixa nas outras regiões.