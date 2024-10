Com peso aproximado de 35 quilos, um veado foi engolido inteiro por uma píton birmanesa no Parque Nacional Everglades, na Flórida, Estados Unidos. O diâmetro da abertura da boca da cobra, uma fêmea com 4,5 metros de comprimento e 52 quilos, surpreendeu biólogos da Conservancy of Southwest Florida, que registraram a ação para um estudo sobre a espécie publicado em agosto na revista científica Reptiles & Amphibians.